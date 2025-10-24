Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda uyutulan sanatçının sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni açıklama geldi; yetkililer, Ürek’in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yoğun bakım süreci

Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ürek’in kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca durmuş ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü. Yoğun bakım sürecinde, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve olası hipoksik hasarlar titizlikle takip ediliyor. Klinik durumu stabil hale gelene kadar tedavi süreci yakından izlenmeye devam edecek.

Müdahaleler ve tıbbi detaylar

Hastaneden edinilen bilgilere göre, Fatih Ürek’in iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterinde stent trombozu tespit edildi. Acil anjiyoplasti ile damar tamamen açıldı. Doktorlar, sanatçının genel durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ifade ediyor.

Yeni açıklama ve sosyal medya tepkileri

Bugün hastane yetkilileri, sanatçının durumuyla ilgili ikinci açıklamayı yaptı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir."

Sosyal medyada binlerce hayranı, “Geçmiş olsun Fatih Ürek” etiketiyle sanatçının hızlıca iyileşmesi için destek mesajları paylaşıyor. Ünlü isimler de mesajlarla sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zayıflama iğnesi iddiası

Bazı haberlerde, Ürek’in kalp krizine neden olarak zayıflama iğnesi kullanımı öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorlar, sanatçının durumunun stabil seyrettiğini ve tedavi sürecinin kontrollü bir şekilde devam ettiğini vurguluyor.

Sevenleri ve gelecek sürecin takibi

Hastane yetkilileri, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtirken, sanatçının sevenleri de dualarını eksik etmiyor. Yoğun bakım sürecinde Fatih Ürek’in sağlık durumundaki değişiklikler yakından takip ediliyor ve tüm gelişmeler resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna aktarılıyor.