Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, 24 Ekim 2025 itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Barselona’ya direkt uçuşlar başlattı.

Yeni hat, Ege’nin incisi İzmir’i İspanya’nın kültür ve sanat merkezi Barselona ile doğrudan bağlayacak.

Avrupa uçuş ağı güçleniyor

Pegasus’un açıklamasına göre, İzmir-Barselona hattı pazartesi ve cuma günleri 10.55’te İzmir’den, Barselona’dan ise 14.30’da hareket edecek.

27 Ekim’de kış tarifesine geçişle Barselona kalkışı 13.30’a alınacak.

7 Aralık 2025 itibarıyla ise seferler pazar günleri de yapılacak.

Bilet ve rezervasyon bilgileri

Uçuşlar, Pegasus’un resmi web sitesi flypgs.com, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.

Yeni hat, yolculara uygun fiyatlı ve konforlu seyahat imkânı sunarken, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmesi hedefleniyor.