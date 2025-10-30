Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim’de İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Kalbi duran sanatçı, sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesi sonrası hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda entübe edilen 59 yaşındaki sanatçının tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Hastaneden yapılan açıklama umutlandırdı

27 Ekim’de hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Nalan Aksoy: “Her esprimi yaptığımda göz kırptı”

Fatih Ürek’in yakın dostu Nalan Aksoy, sanatçıyı sık sık hastanede ziyaret ediyor.

Son ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda Aksoy, Ürek’in sağlık durumuyla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih’imin yanından çıktım.

Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor.

Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun.

Henüz uyuyor ama çok sıhhatli görünüyor.

Allah’tan ümit kesilmez, lütfen dualarımızı esirgemeyin.

Haber kirliliğine inanmayın, ben gözlerimle gördüm.”

Bu sözleriyle Aksoy, hem sanat camiasını hem de Fatih Ürek hayranlarını bir nebze de olsa rahatlattı.

“4 sene evvel bugün…” paylaşımı duygulandırdı

Fatih Ürek’in hastane sürecini yakından takip eden Nalan Aksoy, kısa süre önce yaptığı yeni bir paylaşımla duygulandırdı.

Aksoy, sanatçının sahnede şarkı söylediği bir videoyu paylaşıp altına şu notu düştü:

“4 sene evvel bugün…”

Bu paylaşım, Ürek’in sevenleri tarafından binlerce kez paylaşılarak “dualarımız seninle” yorumlarıyla karşılandı.

Sevenlerinden dua çağrısı

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip eden hayranları, sosyal medyada “#FatihÜrekDualarımızSeninle” etiketiyle destek mesajları paylaşıyor.

Sanat camiasından da birçok isim, “Allah şifa versin” mesajlarıyla Ürek’e moral dileklerini iletiyor.