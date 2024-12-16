Fatih'te Kafede Şok Saldırı: Takıntılı Erkek Falçatayla Kadına ve Çalışanına Saldırdı, Sonrasında Boğazını Kesti

İstanbul Fatih’te Kafede Dehşet Anları! Takıntılı Erkek Kadına ve Bir Kafe Çalışanına Falçatayla Saldırdı

Fatih’te dün öğleden sonra yaşanan dehşet verici olayda, takıntılı bir adam, çalıştığı kafeye gittiği kadına falçatayla saldırdı. Olay sonrası, saldırgan kendi boğazını keserek ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli, hastaneye kaldırılmadan önce çevredeki herkesi tehdit etti.

Saldırganın takıntısı kanlı bir olayla sonuçlandı

Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan bir kafede, 15.00 sıralarında yaşanan olayda Metin A., takıntılı olduğu öğrenilen A.B. isimli kadının çalıştığı kafeye geldi. Metin A., kadına falçatayla saldırarak göğsünden ve yüzünden yaraladı. O sırada müdahale etmeye çalışan kafe çalışanı A.N.D., saldırganın omzundan yaralanırken, Metin A. sonrasında kendi boğazını keserek ağır şekilde yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti

Saldırgan, elindeki falçata ile çevresindekilere tehditler savurduktan sonra polis ekiplerinin ikna çabalarıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, A.B. ve A.N.D.'nin hafif yaralandığını belirledikten sonra tedavi için hastaneye götürdü. Metin A., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınacak.

"Takıntılı aşıkmış"

Yaşanan olay anını anlatan Ufuk Mütevelli, “Kadının erkek arkadaşı değilmiş, takıntılı aşıkmış. Daha önceden çiçek göndermiş. Abla buradaki çay ocağında çalışıyor. Olay ben çıktıktan 5 dakika sonra oluyor. Olay anını tam görmedim, falçata ile kadının suratını kesmiş. İki, üç defada karın bölgesinden yaralamış. Ben kendi boynunu da derin bir şekilde yaraladığını gördüm. Daha sonra olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.