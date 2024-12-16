Ekmob CFO’su Bekir Uğur, 2024 yılı itibariyle şirketin global büyüme planlarının ana odak alanı olacağını açıkladı. Ekmob, GoCust ile İngiltere’deki ilk adımını atarak yurtdışı operasyonlarına başlarken, Polonya’daki faaliyetleriyle de genişlemeyi sürdürüyor.

Yurtdışında ilk adımlar atıldı

2023 yılının ortalarında başlayan global büyüme planları doğrultusunda Ekmob, İngiltere'de merkezi bir operasyon kurdu. Şirket, yapay zekayı ürününün merkezine koyarak, bu yeni teknoloji ile Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına açılmayı hedefliyor. Bekir Uğur, “İngiltere’de şirketimizi kurarak bu operasyonun ilk ayağını tamamladık. Avrupa ve Ortadoğu, ilk hedef bölgelerimiz. Ardından Asya, ABD ve Kanada pazarlarına da 2026’dan itibaren giriş yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Globalleşme ve yapay zeka vurgusu

Uğur, Ekmob’un yapay zeka özelliklerini daha da geliştirdiğini ve bu teknolojiyi, ürünün merkezine yerleştirme amacında olduklarını belirtti. Ekmob’un 2025 ve 2026 yıllarında, her yıl aynı hızla büyümeyi sürdürecek bir planı olduğunu vurgulayan Uğur, Ekmob’un artık global bir oyuncu olmaya hazırlandığını söyledi.

Satış gücünü mobilde yönetin

Ekmob, 2017 yılında Türkiye’de Satış Gücü Otomasyonu (SFA) alanında faaliyetlerine başladı ve kendi AR-GE üretimi olan yazılımıyla satış ekiplerinin en yakın destekçisi haline geldi. Ekmob SFA, mobil öncelikli bir platform olarak, B2B ve D2D satış süreçlerini tek bir çatı altında toplar ve satış ekiplerinin operasyonlarını, müşteri yönetimini ve satış işlemlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Ekmob SFA, aynı zamanda yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) teknolojileriyle toplantı notları ve aktiviteleri analiz ederek, olumsuz durumları hızlıca tespit eder ve çözüm üretmek için gerekli aksiyonları alır. Bu teknoloji, satış ekiplerinin verimliliğini artırırken, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. ERP, CRM ve iş zekası (BI) araçlarıyla entegrasyon sağlayarak, ekiplerin tüm verilere tek bir mobil uygulama üzerinden ulaşmasını sağlar. Bu sayede %40’a varan verimlilik artışı sağlanır ve satış ekiplerinin operasyonel yükü hafifler.