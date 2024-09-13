Fatih Belediyesi, yaşlı vatandaşlarının sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yadigar Kahvesi” projesi ile büyük bir başarı yakaladı. Haftanın 6 günü açık olan Yadigar Kahvesi, yaşlı bireylerin sosyalleşme, eğlenme ve kendilerini geliştirme fırsatlarını bir arada sunuyor. Proje, özellikle pandemi sonrası sosyal etkileşim ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynuyor.

Sosyal etkinliklerle dolu bir yaşam alanı

Fatih Belediyesi’nin “Yadigar Kahvesi” projesi, 60 yaş üstü bireyler için geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Kitap okuma, müzik dinleme, geziler, oyunlar ve el işi kulüpleri gibi çeşitli aktivitelerle katılımcıların ikinci baharlarını renklendiriyor.

Haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri kapalı

Yadigar Kahvesi, haftanın 6 günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık. Ancak pazartesi günleri kapalı olması, sakinleri tarafından en sevilmeyen gün olarak nitelendiriliyor. Proje sorumlusunun belirttiğine göre, çay, kahve ve çorba ikramı ile misafirlere hizmet sunuluyor.

Sağlık hizmetleri de sunuluyor

Yadigar Kahvesi Sorumlusu Mustafa Karaoğlu, tesiste sağlık hizmetleri de sağlandığını belirtiyor. Doktor ve diyetisyen hizmetleri, üyelerin sağlıklarını yakından takip etmelerini sağlıyor. Karaoğlu, "Yoğun ilgiyle karşılaştık ve şu ana kadar 2 bin 500’e yakın kayıtlı üyemiz var. Vatandaşlarımız burada vakit geçirmekten oldukça memnun," diyor.

Üyelerin yorumları

Nejla Barış: “Evdeki yalnızlığı unutuyoruz”

Yadigar Kahvesi’nin müdavimlerinden Nejla Barış, projeyi çok faydalı bulduğunu belirtiyor: “Sosyal aktivitelerimiz, yarışmalarımız ve eğlencelerimiz sayesinde evdeki yalnızlığımızı unutarak mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz.”

Cemali Başeğri: “İkinci baharımızı yaşıyoruz”

Emekli Cemali Başeğri ise Yadigar Kahvesi’nin kendisi ve diğer emekliler için önemli bir yer olduğunu vurguluyor: “Burada çok iyi bir arkadaş ortamı var. Etkinliklerimiz çok hoşumuza gidiyor ve burada adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz.”