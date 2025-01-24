Fatma Girik, Ölümünün Üçüncü Yıl Dönümünde Torba’da Anıldı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Torba’daki mezarı başında yapılan anma töreniyle yad edildi. Tören, Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendi ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Törene katılım yoğundu

Anma törenine, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Cengiz Gezer, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Fatma Girik’in sanatı unutulmaz

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Fatma Girik’in Türk sinemasındaki önemli yerini ve sanata katkılarını vurgulayarak, "Bugün, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Fatma Girik’i anmak için bir araya geldik. Beyaz perdenin en önemli kadın sanatçılarından biri ve Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olan Fatma Girik’in sanatı ve hatırası, geleceğe ilham olmaya devam edecek. Kendisini sevgi ve özlemle anıyor; yakınları ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun," dedi.

Çiçeklerle anıldı

Anma töreni, duaların okunmasının ardından Fatma Girik’in mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.