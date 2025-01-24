Rol aldığı ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisiyle Türkiye’de tanınan Meltem Miraloğlu, dizi teklifleri alamayınca 2019’da Amerika’ya yerleşmiş ve burada kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Evliliğiyle gündem olan Miraloğlu, boşandıktan sonra zorlu bir süreç yaşamaya başladı.

ABD'de zor günler

Geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak ABD’de rehin tutulduğunu, belgelerinin çalındığını ve yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Miraloğlu, takipçilerinden destek istemişti. Ancak son gelişmeler, ünlü oyuncunun ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

Gazeteci Onur Akay’ın paylaştığı bilgilere göre Miraloğlu, boşandıktan sonra İllinois’ten ayrılarak New Jersey’e yerleşti ve burada bir markette kasiyerlik yapmaya başladı. Bölgedeki Türkler, Miraloğlu’nun girdiği her işte sorunlar yaşadığını ve sık sık işten çıkarıldığını iddia etti.

Temizlik yaparak, yemek satarak geçiniyor

Market işinin yanı sıra dönem dönem temizlik işleri yaparak veya Türk yemekleri hazırlayıp satarak geçimini sağlayan Miraloğlu, ekonomik zorluk nedeniyle ulaşımını bile otostop çekerek sağlıyor. Bir otostop sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.