İzmir’in güzel ilçelerinden birinde yer alan Fatma Hanım Kaplıcası, hem sağlık hem de rahatlama arayan ziyaretçilerine mükemmel bir deneyim sunuyor. Kaplıca, toplamda 47 oda kapasitesine sahip ve konforlu bir ortamda misafirlerini ağırlıyor.

Termal su ve yararları

Fatma Hanım Kaplıcası’nın en önemli özelliği, 48 dereceye kadar ısınmış olan termal suyudur. Bu suyun sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Termal sudan, odalarda bulunan özel küvetlerle veya sıralı banyolar aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Termal su, şu sağlık sorunlarına iyi gelir:

Romatizma ve Eklem Kireçlenmesi: Özellikle eklem ağrıları ve romatizma rahatsızlıklarında rahatlama sağlar.

Kırık Tedavileri: Kırık ve yaralanma sonrası iyileşme sürecine destek olur.

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları: Sindirim sistemi problemlerinde rahatlama ve iyileşme sağlar.

Böbrek Taşları: Böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olabilir.

Ürolojik Rahatsızlıklar: Ürolojik sağlık sorunlarına iyi gelir.

Sedef ve Cilt Rahatsızlıkları: Cilt problemleri ve sedef hastalığında destekleyici rol oynar.

Ziyaretçi bilgileri

Fatma Hanım Kaplıcası, günübirlik ziyaretçilere açık bir termal tesistir. Yani, günübirlik olarak da gelip, kaplıcanın sunduğu sağlık ve rahatlama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Eğer hem bedensel hem de ruhsal olarak rahatlamak, sağlık sorunlarınıza destek bulmak istiyorsanız, Fatma Hanım Kaplıcası sizin için ideal bir seçenek olabilir. Şifalı termal sularıyla sağlığınıza katkıda bulunurken, aynı zamanda konforlu bir ortamda keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Fatma Hanım Kaplıcası'na nasıl ulaşılır?

Fatma Hanım Kaplıcası, İzmir ilinin Bergama ilçesinde yer almaktadır. Bergama, İzmir şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktadır. Kaplıca, Bergama'nın doğusunda, doğanın içinde huzur dolu bir ortamda konumlanmıştır.

Adres: Fatma Hanım Kaplıcası Köyceğiz Mahallesi, Kaplıca Sokak No:10, Bergama, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri

İzmir Şehir Merkezi'nden Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Bergama'ya gitmek için otobüs veya özel araç kullanabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden Bergama'ya otobüs seferleri düzenlenmektedir. Yaklaşık 1,5 saat süren bu yolculuk sonrası Bergama'ya ulaşırsınız. Bergama'dan kaplıcaya gitmek için yerel taksiler veya araç kiralama seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Bergama'dan Kaplıcaya Ulaşım: Bergama şehir merkezinden kaplıcaya gitmek oldukça kolaydır. Bergama şehir merkezinden kaplıcaya özel araçla veya taksiyle ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakika süren bu yolculukta, Bergama'nın doğal güzelliklerini de görebilirsiniz.

İpuçları

Özel Araç Kullanımı: Özel aracınız varsa, İzmir'den Bergama'ya geldikten sonra GPS veya harita uygulamalarını kullanarak kaplıcayı rahatça bulabilirsiniz. Yol boyunca işaretlere dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Toplu Taşıma Kullanımı: Toplu taşıma ile seyahat ediyorsanız, İzmir şehir merkezinden Bergama'ya gidecek otobüslerin saatlerini ve güzergahlarını kontrol etmek faydalı olacaktır.

Fatma Hanım Kaplıcası, hem İzmir şehir merkezine hem de Bergama'nın doğal güzelliklerine yakın bir konumda bulunuyor. Konforlu bir ulaşım deneyimi için toplu taşıma veya özel araç tercih edebilirsiniz. Şifalı sularının tadını çıkarırken, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmeyi unutmayın!