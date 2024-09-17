Muğla 17 Eylül su kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var? Muğla 17 Eylül su kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var?

Manisa Sarıgöl’de ekonomik durumu olmayan çocukların da faydalanabileceği ücretsiz trambolinli bir park inşa edildi. Park, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in söz verdiği gibi küçük Fatmagül Atabay’ın hayali doğrultusunda yapıldı. Açılış töreninde Zeyrek, Fatmagül ile birlikte trambolinde zıplayarak tahterevalliye bindi.

Habermedyafotograf 44023 36228C6C320B4B1Fb56Bd06Fa682Df2A

Çocukların hayali gerçekleşti

Başkan Ferdi Zeyrek, 31 Mart yerel seçimlerinde pazaryerinde karşılaştığı Fatmagül Atabay’ın park isteğini geri çevirmedi ve Sarıgöl Kent Meydanı’na trambolinli bir oyun parkı yaptı. Parkın adını “Fatmagül Parkı” koyan Zeyrek, tüm çocukların ücretsiz olarak eğlenebileceği bir alan oluşturduklarını belirtti. Açılış törenine Manisa’daki birçok önemli isim de katıldı.

Habermedyafotograf 44023 F98411Df55964119Bd2Afc9Cf2D45785

“Manisa hak ettiği değeri bulacak”

Açılışta konuşan Zeyrek, “Manisa’da yaşayan bir buçuk milyon kişi için çalışacağım. Bugün Sarıgöl’e gölet sözü verdik, önümüzdeki dönemde de ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Başkan, Manisa’nın hak ettiği değeri bulması için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı.

Habermedyafotograf 44023 28D4Efb6Ea9E442589Ef9B2E51469E08

Sarıgöl’e gölet müjdesi

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de açılışta önemli bir müjde vererek ilçeye bir gölet yapılacağını duyurdu. Akdeniz, Başkan Zeyrek’in bu projeyi hayata geçireceği sözünü aldığını belirtti. 

Kaynak: Bülten