İstanbul’da Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları bölgeden fay hattı geçip geçmediğini araştırmaya başladı. Türkiye fay hattı sorgulama ekranı MTA ve e-Devlet üzerinden erişime açık.

Depremin ardından fay hattı araştırmaları arttı

AFAD, İstanbul’daki depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.71 kilometre olarak açıkladı. Sarsıntı Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir’de de hissedildi. Depremin ardından Türkiye diri fay hattı haritası yeniden gündeme geldi.

MTA fay hattı sorgulama ekranı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’de diri fay hatlarını güncelledi. Vatandaşlar, MTA Diri Fay Haritası üzerinden yaşadıkları ilin deprem risk durumunu sorgulayabiliyor.

E-Devlet üzerinden fay hattı öğrenme

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem tehlike haritası e-Devlet üzerinden de görülebiliyor. Vatandaşlar T.C. Kimlik Numaraları ile sisteme giriş yaparak bulundukları il ve ilçedeki fay hatlarını inceleyebiliyor.

En riskli bölgeler

MTA’nın verilerine göre Türkiye’de 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor.

Birinci derece riskli iller: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Hatay, Erzincan, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Tunceli ve daha birçok şehir.

İkinci derece riskli iller: İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Zonguldak, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kütahya ve diğerleri.