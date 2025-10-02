Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri başladı. ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna göre adaylar 29 Eylül’de başlayan tercihlerini 6 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri nasıl yapılacak?

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yapan adaylar, tercihlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla ya da elden teslim edilen başvurular geçerli olmayacak.

15.247 sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercih işlemleri yalnızca KPSS 2025/5 tercih kılavuzu esas alınarak yapılacak.

Sürekli işçi alımı için süreç bekleniyor

Bakanlık ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi alımı da gerçekleştirecek. Ancak işçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Süreç, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayımlayacağı ilanla birlikte duyurulacak.