ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, seçim ofislerine 'şüpheli paketler' gönderilmeye başlandı. Yetkililer, zarflarda bilinmeyen maddeler bulunan kargoların seçim görevlilerine ulaştığını bildirdi.

Güvenlik önlemleri artıyor

FBI ve ABD Posta Dairesi, 17 eyaletteki seçim ofislerine gönderilen bu şüpheli paketlerin araştırmalarına hız verdi. New York'tan Alaska'ya kadar farklı eyaletlerdeki seçim ofislerine yönelik gönderimler tespit edildi. Yetkililer, bu paketlerin içeriğini ve arkasındaki nedenleri belirlemeye çalıştıklarını duyurdu.

Kasım ayında gerçekleşecek 47. başkanlık seçimleri öncesinde, siyasi şiddet ve tehditlerin artması endişe verici bir durum olarak öne çıkıyor. Colorado Dışişleri Bakanı Jena Griswold, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülke genelindeki birçok seçim ofisi, 'ABD Hain Eliminasyon Ordusu' adıyla tanımlanan bir gönderenin beyaz toz içeren postalarını aldıklarını bildirdi. Seçim yetkililerine yönelik bu tehditlere asla tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tehdit içermediği bildiriliyor

Bazı eyaletlerdeki yetkililer, paketlerdeki maddelerin tehdit oluşturmadığını belirtti. Oklahoma'daki Seçim Kurulu, gönderilen maddenin un olduğunu açıkladı. FBI ve ABD Posta Dairesi, bu olayların arka planını araştırmaya devam ediyor.

Önceki olaylarla benzerlik gösteriyor

Geçtiğimiz yıl Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki ofislere de benzer zarflar gönderilmişti. Cobb County seçim müdürü, bu yılki başkanlık seçimlerinin öncekiler kadar zorlu geçeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Müdür, seçim görevlilerine yönelik beş saatlik güvenlik eğitimi verildiğini ve ofiste 911'e bağlanan bir panik butonu kurarak ekstra güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

Mart ayında gerçekleşen ön seçimlerde bir çalışanın silahlı bir seçmenle karşılaşması, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim müdürü, seçim ortamını herkes için daha güvenli hale getirmek için çaba sarf ediyor.