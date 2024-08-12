EA Sports FC 25'in kariyer modu üzerine odaklanan yeni bir video yayınlandı. Bu videoda, oyunculara sunulacak yeni özellikler ve geliştirmeler tanıtıldı. Kariyer moduna yapılan bu yenilikler, oyuncuların oyun deneyimini daha da zenginleştirecek ve daha derin bir futbol yönetimi deneyimi sunacak.

Öne çıkan yenilikler

Yeni avatar özelleştirme seçenekleri:

Oyuncular, kariyer modunda yönettikleri karakterleri daha geniş bir yelpazede özelleştirebilecekler. Bu özellik, oyunculara kendilerini daha fazla oyuna dahil etme imkanı sunuyor.

Kadın futbolu:

EA Sports FC 25, kariyer moduna kadın futbolunu da dahil ediyor. Bu, kadın futbolunun oyun içerisinde daha fazla temsil edilmesini sağlıyor ve oyunculara farklı bir kariyer modu deneyimi sunuyor.

Başlangıç noktaları:

Oyuncular, kariyer modunda farklı başlangıç noktaları seçebilecekler. Bu özellik, oyuncuların farklı senaryoları denemelerine ve kendi kariyer hikayelerini yazmalarına olanak tanıyor.

FCIQ ile taktiksel dokunuşlar:

FCIQ adı verilen yeni taktiksel sistem, oyuncuların oyun içi stratejilerini daha detaylı bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Bu sistem, taktiksel dokunuşların kariyer modu üzerindeki etkilerini artırıyor ve oyuncuların maçlara daha fazla müdahale etmelerini sağlıyor.

Çıkış tarihleri

Ultimate Edition: 20 Eylül 2024'te Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC platformlarında çıkacak.

Normal Sürüm: 27 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek.

Bu yenilikler, EA Sports FC 25'in kariyer moduna olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Özellikle kadın futbolunun dahil edilmesi ve FCIQ sistemi gibi yenilikler, futbol oyunları tutkunlarına daha zengin bir oyun deneyimi sunacak. Oyunun çıkışını bekleyenler, bu yeni özelliklerle kariyer modunda kendilerini daha fazla ifade edebilecekler.