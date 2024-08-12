Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İzmir'de 32 taşınmazı satışa çıkardı. Aliağa, Seferihisar, Karaburun, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçelerinde bulunan taşınmazlar, 29 Ağustos'ta yapılacak satışla yeni sahiplerini bulacak.

İzmir'de Emlak Konut'tan büyük hamle

Emlak Konut, İzmir'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Aliağa'da 16, Seferihisar'da 10, Karaburun'da 3, Çeşme'de 1, Dikili'de 1 ve Menderes'te 1 olmak üzere toplam 32 taşınmaz, Emlak Konut'un resmi sitesinde satışa sunuldu.

[Görsel: İzmir'de satılık taşınmazların bulunduğu bölgeleri gösteren bir harita]

Sanayi ve konut alanları vitrinde

Satışa sunulan taşınmazlar arasında Aliağa'da bulunan sanayi ve depolama alanları ile Çeşme, Menderes ve Seferihisar'da yer alan konutlar bulunuyor. Bu çeşitlilik, farklı yatırım hedeflerine sahip yatırımcılar için geniş bir yelpaze sunuyor.

29 Ağustos'ta satış heyecanı

Taşınmazların satışı 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başarılı bir satış olması durumunda Emlak Konut'un kasasına toplam 2 milyar 2 bin 442 TL girecek. Bu gelir, Emlak Konut'un yeni projelerine kaynak sağlayacak ve İzmir'deki yatırımlarını artırmasına olanak tanıyacak.

İzmir emlak piyasasına hareketlilik

Emlak Konut'un bu büyük ölçekli satışı, İzmir emlak piyasasında hareketlilik yaratması bekleniyor. Özellikle Aliağa'daki sanayi ve depolama alanları, lojistik sektöründeki yatırımcıların ilgisini çekebilir. Çeşme, Menderes ve Seferihisar'daki konutlar ise yazlık veya yatırım amaçlı konut arayanlar için cazip fırsatlar sunuyor.