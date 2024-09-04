Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Furkan A. yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kaza, büyük paniğe yol açtı. Sürücünün hafif yaralandığı olayda, araç 5 katlı bir apartmanın birinci katına çarptı.

Kaza anları

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Eren Sokak’ta saat akşam saatlerinde gerçekleşti. Furkan A., 16 KAT plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden gaz pedalına yüklenerek, kontrolü kaybetti. Araç, sitenin duvarını aşarak takla attı ve yaklaşık 5 katlı binanın birinci katına çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Furkan A.’ya olay yerinde müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise kazanın nedenini belirlemek ve detaylı bir tahkikat başlatmak üzere incelemelere başladı.