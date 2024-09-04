Menemen, 6-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile çömlekçilik geleneğini bir kez daha uluslararası arenada sergilemeye hazırlanıyor. Bu yıl 39 ülkeden sanatçıların, akademisyenlerin ve çömlek sevdalılarının katılım göstereceği festival, Menemen’in 6 bin yıllık çömlekçilik geçmişini kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tüm İzmirlileri ve çömlek sanatına ilgi duyan herkesi bu büyük etkinliğe davet ederek, “Menemen’in 6 bin yıllık çömlek geçmişi, festivalimizle taçlanıyor. Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştireceğimiz programımıza güzel ülkemizin her bir köşesinden 7’den 77’ye herkesi bekliyoruz. Uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaptığımız festivalimiz için Menemen Şehir Parkı’mızda buluşmak dileğiyle” dedi.

Menemen’in kırmızı toprağı dünya sahnesinde

Menemen’in meşhur kırmızı toprağı ve 6000 yıllık çömlekçilik geçmişi, bu festival ile dünya sahnesinde bir kez daha yerini alıyor. İlk iki festivalde büyük ilgi gören etkinlikler, bu yıl daha geniş bir katılımla ve zengin içeriklerle devam ediyor. 39 ülkeden çömlek ve seramik sanatçıları, akademisyenler ve meraklılar, Menemen Şehir Parkı’nda buluşarak sanatlarını sergileyecek, deneyimlerini paylaşacak ve yeni dostluklar kuracak.

Dolu dolu bir festival programı

Festival boyunca Hemhal Sanatsal Seramik Sergisi ve Yarışması, Hünerli Eller Çömlek Yarışması ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması gibi birçok farklı yarışma düzenlenecek. Çocuklar ve yetişkinler için çeşitli workshoplar, paneller, network çalışmaları ve etkinlikler de programda yer alacak. Ayrıca, ürün satış alanları ve yöresel lezzet noktaları, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Başkan Pehlivan’dan davet var

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nin ilk iki yılında elde edilen başarının ardından, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu yıl da büyük bir ilgi beklediklerini belirtti. Başkan Pehlivan, “Menemen’imizin 6 bin yıllık çömlekçilik geleneğini bu yıl bir kez daha dünya ile buluşturuyoruz. Yarışmalar, paneller, atölye çalışmaları, çömlek ve seramik ürün satış stantları, yöresel lezzetler ve daha birçok sürpriz etkinlikle sizleri ağırlamaya hazırız. Menemen’in kırmızı toprağına duyduğumuz sevdayla, bu yıl 39 ülkenin katılım göstereceği 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’ne tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geçmişin izinde

İlk festival, 18 ülkeden 26 çömlek sanatçısı ve ustasını Menemen’de bir araya getirerek, bu kadim sanatı tüm dünyaya tanıttı. Tarihi Taşhan Çarşısı’nda düzenlenen "HemHal Karma Sergisi" ve "Hünerli Eller Çömlek Yarışması" gibi etkinliklerle dolu dolu geçen festival, Menemen’in kültürel mirasına sahip çıkma misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

İkinci festivalde ise katılımcı sayısı ve etkinlik çeşitliliği arttı. 34 ülkeden 75 yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen festival, özellikle "Seramik Kuş Evi Yarışması ve Sergisi" ile büyük ilgi topladı. Festival boyunca düzenlenen alternatif seramik pişirim etkinlikleri ve sergiler, ziyaretçilerin çömlek sanatına olan ilgisini daha da pekiştirdi.