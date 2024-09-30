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Aydınlı lise öğrencileri, yedikleri tavuk-pilavdan hastanelik oldu!

Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Temel B. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, Bahri Berk A. (27) tarafından kullanılan tırın dorsesine çarptıktan sonra devrildi.

Burdur 'un Bucak ilçesinde bir yolcu otobüsü nün tır a çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

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