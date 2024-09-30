Burdur'un Bucak ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Olayın ayrıntıları
Olay, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Temel B. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, Bahri Berk A. (27) tarafından kullanılan tırın dorsesine çarptıktan sonra devrildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA