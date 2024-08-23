Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki bir kadın, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Malatya-Adıyaman karayolunun Çığlık Mahallesi mevkiinde, 65 yaşındaki İnce Bilgili isimli kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken trajik bir kazada hayatını kaybetti. Bilgili’ye ilk olarak sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan talihsiz kadına, bu kez diğer şeritten gelen başka bir araç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İnce Bilgili'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.