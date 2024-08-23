İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın detayları

İzmir’in Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın, çevre sakinlerini korkuttu. Saat 00.15 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatı katından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri yoğun dumanın etkisiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ekiplerden yangına hızlı müdahale

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak apartmanda yaşayan H.E. isimli bir kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

H.E.'nin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.