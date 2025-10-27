İzmir’in Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki S.Ö., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Belediye otobüsü S.Ö'ye çarptı
İzmir’in Konak ilçesinde, belediye otobüsünün çarptığı S.Ö. (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Şirinyer Aktarma Merkezi–Gümrük seferini yapan 36 numaralı ESHOT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö’ye çarptı.
Hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan S.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazanın ardından ESHOT şoförü İ.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İ.K’nin, kazayla ilgili ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.