İzmir’in Konak ilçesinde metruk bir binaya düzenlenen operasyonda 30 kilo 406 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Konak’ta dev uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 406 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Metruk bir binaya yapılan baskında, 28 kilo 240 gram esrar ve skunk, 2 kilo 166 gram kokain ile 29 bin 350 sentetik ecza bulundu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin şehir genelinde dağıtım için hazırlandığını değerlendiriyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.