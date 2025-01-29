ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk faiz kararını açıkladı. İki gün süren toplantının ardından banka, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutarak yüzde 4,25-4,50 aralığında bıraktı. Trump’ın politikalarının ekonomik etkilerini görmek için beklemeyi tercih eden Fed, enflasyon ve belirsizlikler üzerinde odaklandı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı ve enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair metindeki referans kaldırıldı. Bu karar, Fed’in 2024 Eylül ayından beri uyguladığı üç faiz indirimi sonrasındaki ilk ara oldu.

Enflasyon hedefinden uzaklaşılıyor

Fed, toplantı sonrası yayımladığı politika metninde, enflasyonun hedef doğrultusunda ilerlediğine dair referansı metinden çıkardı. Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğine dikkat çeken Fed, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğunu vurguladı. İşgücü piyasasının ise güçlü kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Trump politikalarının etkisi bekleniyor

Fed’in faiz kararlarında ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik politikalarının etkilerine dair netlik kazanması gerektiği vurgulandı. Trump’ın, geçtiğimiz hafta Davos’taki açıklamalarında, faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğini belirtmesi, para piyasalarını yakından ilgilendiren bir konu olarak dikkat çekti. Trump, “Faiz oranları her yerde düşmeli ve bizi takip etmeli” diyerek küresel faiz düşüşlerine öncelik verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Vergi tehdidi enflasyon kaygılarını artırıyor

Öte yandan Trump’ın, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25 ithalat vergisi getirme tehdidi enflasyon kaygılarını artırıyor. Bu gelişme, Fed’in gelecekteki para politikası hamlelerinde belirleyici bir faktör olabilir. Yüksek ithalat vergilerinin enflasyonist baskıları artıracağı beklentisi, piyasalarda yankı bulmaya başladı.