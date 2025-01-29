Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların hayatını kaybettiği saldırıya dair detaylar paylaşılırken, Türkiye'nin olayla ilgili kınaması da vurgulandı.

"Kaçak yollardan geçiş sırasında irtibat kesildi"

Açıklamada, üç Türk vatandaşının kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibatın kesildiği belirtildi. Kısa süre sonra bölgede İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının bu vatandaşların ölümüne neden olduğu ifade edildi. Bu acı haberin ardından Türkiye, derin üzüntü içinde gerekli adımları atmaya başladı.

"Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında İsrail’in bu saldırısını sert bir dille eleştirdi. "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesiyle İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının insan hayatını hiçe saydığına dikkat çekildi. Türkiye, bu tür olayların bölgedeki gerilimi daha da artırdığına işaret ederek, İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının naaşlarının Türkiye’ye nakledilmesi için gerekli işlemlerin hızla yürütüldüğünü belirten Dışişleri Bakanlığı, ailelere başsağlığı diledi. Türk yetkililer, vatandaşlarının haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.