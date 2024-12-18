ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu hafta içinde gerçekleştireceği yılın son toplantısında, faiz oranlarında bir kez daha indirime gitmesi bekleniyor. Ekonomistler, Çarşamba günü açıklanacak karar kapsamında 25 baz puanlık bir indirim olacağı konusunda hemfikir. Ancak asıl tartışma, 2025 yılında uygulanacak faiz politikası üzerinde yoğunlaşıyor.

Eylül ayında açıklanan "nokta grafiği", 2025 yılı için dört faiz indirimi öngörüyordu. Ancak, son aylarda gelen ekonomik veriler ve FED yetkililerinin temkinli açıklamaları, bu planların yeniden değerlendirileceğine işaret ediyor.

Enflasyon ve işgücü piyasası dengesi

Son ekonomik veriler, FED’in hedeflediği %2 enflasyon seviyesine ulaşmanın kolay olmayacağını gösteriyor. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), yıllık bazda %2.7 artarken, çekirdek enflasyon %3.3 olarak kaydedildi. Toptan fiyatlarda da beklenenden fazla artış görüldü.

Buna karşın işgücü piyasası güçlü durmaya devam ediyor. Özel sektördeki istihdam artışı son altı ayda aylık ortalama 108 bine geriledi, bu da piyasada bir dengelenme işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu durumun FED’in 2025 yılı faiz politikalarını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Uzmanlardan farklı görüşler

Eski Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, 2025 yılı için öngörülen dört faiz indiriminin gerçekçi olmadığını, bu sayının iki ya da üç indirime düşebileceğini ifade etti. Richmond FED Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun 2025 yılında hızla düşeceğine inanıyor. "2022’de %9’a ulaşan enflasyondan bugüne kadar geldik. %2 hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum," açıklamasını yaptı.

FED Başkanı Jerome Powell ise ekonominin beklenenden daha güçlü olduğunu belirterek, temkinli davranmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Powell, "FED’in 2025 için planlarını yeniden değerlendirmesi gerekebilir," diyerek belirsizliği artırdı.

Çarşamba günü kritik karar açıklanacak

FED’in bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, 2025 yılına yönelik yol haritası belirsizliğini koruyor. Piyasa, Çarşamba günü açıklanacak nokta grafiği ve FED yetkililerinin açıklamalarını dikkatle takip edecek.