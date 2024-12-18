İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 18 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 18.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ BOZDAĞ, SÜLEYMANLAR, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜÇÜKAVULCUK, TEKKE, BAYEZİTLER, DEMİRDERE 18.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE 18.12.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.