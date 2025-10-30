ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına çekildi.

Fed faizi düşürdü mü?

Evet. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına çekildi.

Fed’den yapılan açıklamada, kararın 2’ye karşı 10 oyla alındığı belirtilirken, iki üyenin farklı yönde oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı büyüme gösterdiği ancak enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Fed, “Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam artışlarında yavaşlama görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni faiz oranı ne kadar oldu?

Yeni politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına çekildi. Bu oran, Eylül ayındaki ilk indirimin ardından yapılan ikinci gevşeme hamlesi oldu.

Bilanço küçültme süreci ne zaman bitecek?

Fed, bilanço küçültme sürecini 1 Aralık itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, piyasaya daha fazla likidite sağlanacağı anlamına geliyor.

Fed daha önce hangi adımları atmıştı?

Fed, geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. 2025 yılı içinde mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarında faizi sabit tutan banka, eylülde yılın ilk indirimini yapmıştı.

Uzmanlar kararı nasıl yorumladı?

Ekonomistler, Fed’in yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapabileceğini belirtiyor. Piyasalar, bu kararın dolar endeksi üzerinde baskı oluşturacağını, altın ve kripto paralarda ise yükseliş eğilimini destekleyebileceğini öngörüyor.