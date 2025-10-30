İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi, depremin 5. yılında anılıyor.

5 yıl önce İzmir’i sarsan felaket

Ege Denizi'nde saat 14.51'de, 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 15 saniye sürdü.

Deprem, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde küçük çaplı tsunamiye yol açarken, en büyük yıkım Bayraklı ve Bornova ilçelerinde meydana geldi. Alüvyon zeminde 8 bina yıkıldı.

Depremin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Günler süren yoğun çalışmalarda 107 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı, 117 kişi ise hayatını kaybetti.

Umudun simgesi çocuklar

Depremin en unutulmaz anlarından biri, günler sonra enkazdan sağ çıkarılan çocuklar oldu.

3 yaşındaki Ayda Gezgin, 14 yaşındaki İdil Şirin, 15 yaşındaki Günay Özışık, 16 yaşındaki İnci Okan ve 3 yaşındaki Elif

Perincek, Türkiye’nin yüreğini ısıtan kurtuluş hikayeleriyle hafızalara kazındı.

Yaralar tek yürekle sarıldı

AFAD koordinasyonunda binlerce personel, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev aldı.

Türk Kızılayı’nın desteğiyle depremzedeler için geçici barınma alanları kuruldu, yemek ve temel ihtiyaç desteği sağlandı.

Tüm Türkiye, İzmir için tek yürek oldu. Yardım kampanyalarıyla depremzedelere destek sağlandı.

9 bin 79 yapı etkilendi, binlerce yeni konut yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verilerine göre depremde 9 bin 79 bina etkilendi.

Bu yapılardan 99’u acil yıkılacak, 632’si ağır hasarlı, 580’i orta hasarlı, 7 bin 768’i ise az hasarlı olarak tespit edildi.

TOKİ tarafından başlatılan projelerle toplam 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri depremzedelere teslim edildi.

Depremin sorumluları yargı önünde

Yıkılan binalarla ilgili çok sayıda dava açıldı.

En fazla can kaybının yaşandığı Rızabey Apartmanı davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor.

Yağcıoğlu, Doğanlar, Yılmaz Erbek ve Emrah Apartmanları davalarında ise bazı sanıklara 7 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bazı davalar istinaf ve Yargıtay aşamalarında kesinleşti.

İzmir, kaybettiklerini unutmadı

Depremin beşinci yılında, İzmir’in dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleniyor.

Hayatını kaybeden 117 kişi için dualar okunurken, İzmir halkı “unutmadık” mesajı veriyor.

Felaketin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, yaşanan acı ve dayanışmanın izleri hâlâ taze.