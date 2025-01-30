ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik başladı. 30 Ocak 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

FED’in faiz kararı sonrası altın yükseldi

ABD Merkez Bankası, Trump’ın faiz indirimi çağrısına rağmen, faiz oranını yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutma kararını açıkladı. Bu gelişme, dolar ve altın piyasasında hareketlilik yarattı. Altın fiyatları, sabah saatlerinde yükselişle başladı.

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30 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Gram altın
Alış: 3.178,43 TL
Satış: 3.179,00 TL

Çeyrek altın
Alış: 5.164,00 TL
Satış: 5.219,00 TL

Yarım altın
Alış: 10.327,00 TL
Satış: 10.438,00 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 20.593,00 TL
Satış: 20.789,00 TL

Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.762,80 USD
Satış: 2.763,14 USD

Kaynak: HABER MERKEZİ