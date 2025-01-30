Karaman Valide Sultan Mahallesi’nde akşam saatlerinde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen olayda, oturdukları daireyi aniden basan duman nedeniyle panik yaşayan bir aile balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yok ama duman neden ve nereden geldi?

İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmalara rağmen, dumanın kaynağı bir türlü belirlenemedi. Aile bireyleri, dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, apartmanda yangın olmadığına karar vererek bina sakinlerine güvenli olduğunu bildirdi.

"Duman içinde kalacak olsaydık, zehirlenirdik"

Dumandan etkilenen Ramazan Şahin (53), yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Bir anda aşağıdan duman gelmeye başladı, yavaş yavaş evimizi sardı. Duman o kadar yoğunlaşmıştı ki, kusma noktasına geldik. Balkona çıkıp itfaiyeyi çağırdık. Neyse ki, itfaiye gelene kadar duman bir anda kesildi. Dumanın kaynağı hala bilinmiyor. Eğer uyuyor olsaydık, kesinlikle zehirlenirdik.”