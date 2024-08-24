21Shares analisti Leena ElDeeb, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi durumunda parasal gevşemenin başlayacağını ve bunun Bitcoin (BTC) fiyatlarında ciddi bir artışa yol açacağını öne sürdü. ElDeeb, yatırımcıların faiz indirimi sonrası daha ucuz krediye erişim sağlayarak riskli varlık sınıflarına yönelmelerinin BTC’ye olan ilgiyi artıracağını belirtti.

Fed’in önceki faiz indirimleri döneminde yaşanan Bitcoin yükselişlerini değerlendiren ElDeeb, Mart 2020’de faizlerin 150 baz puan düşürülmesiyle kripto piyasasında yaşanan büyük artışa dikkat çekti. ElDeeb, o dönemde Bitcoin’in fiyatının yüzde 200 oranında yükseldiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşma, faiz indirimlerine dair sinyaller verdi ve Bitcoin fiyatı bu açıklamalar sonrasında 64 bin doları aştı. Powell, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti.

ElDeeb, önceki faiz indirimlerinin Bitcoin boğasını desteklediğini ancak tarihsel verilerin her zaman tekrarlanmayabileceğini belirtti. Parasal gevşemenin, BTC fiyatlarında yükseliş için takip edilmesi gereken kritik bir gösterge olduğunun altını çizen ElDeeb, M2 para arzındaki değişimlerin de bu yükselişin potansiyel bir katalizörü olabileceğini savundu. Ayrıca, spot ETF’lere olan güçlü ilginin de BTC’nin yükselişini destekleyeceğini öngördü.