ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi kripto para piyasalarında yükselişi hızlandırdı. Dün 116 bin 480 dolardan kapanan Bitcoin, bugün 117 bin 800 doları aşarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Kritik direnç aşıldı

Piyasa analistleri, 116 bin 800 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirtiyor. Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalması halinde yükselişin 120 bin dolara doğru devam edebileceği ifade ediliyor.

FED’in politikası kriptoya destek sağlıyor

Uzmanlara göre FED’in önümüzdeki iki toplantıda da faiz indirimi sinyali vermesi, doların zayıflayacağı beklentisini artırıyor. Bu durum, kripto varlıklara olan talebi güçlendiriyor.

Yatırımcı ilgisi artıyor

Haftanın ilk üç gününde Bitcoin’e yaklaşık 350 milyon dolarlık giriş olduğu bildirildi. Ayrıca kurumsal alımlar da yeniden hız kazandı.

ABD merkezli yatırım şirketi Strategy, geçtiğimiz hafta 525 adet Bitcoin alarak rezervini 638 bin 985 BTC’ye çıkardı. Next Technology ise Bitcoin yatırımlarını büyütmek için 500 milyon dolarlık hisse satışı planını açıkladı.