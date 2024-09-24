Son dönemde FED'in faiz indirimine gitmesi, hem küresel piyasalarda hem de gelişmekte olan ekonomilerde çeşitli etkiler yaratabilir. İşte bu kararın piyasalara olası etkileri:

1. Dolar endeksi ve emtialar:

FED'in faiz indirimleri, doların zayıflamasına neden olabilir. Doların değer kaybetmesi, altın ve petrol gibi emtiaların fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Özellikle jeopolitik risklerle birleştiğinde, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talep artabilir.

2. ABD hisse senetleri:

Faiz indirimleri, borçlanma maliyetlerini düşürerek şirketlerin kâr marjlarını iyileştirir. Bu durum, hisse senetlerine olan talebi artırarak ABD borsalarını yukarı taşıyabilir. Özellikle teknoloji ve büyüme odaklı şirketler, bu süreçten faydalanabilir.

3. Gelişen piyasalar:

ABD’de faizlerin düşmesi, gelişmekte olan piyasalara fon akışını hızlandırabilir. Özellikle yüksek getiri arayışında olan yatırımcılar, daha riskli ama potansiyel olarak yüksek kazanç sağlayabilecek ülkelere yönelebilir. Bu da Türkiye gibi gelişen ülkelere olan ilgiyi artırabilir.

4. Tahvil piyasası:

Faizlerin düşmesi, tahvil fiyatlarını yükseltir. Özellikle uzun vadeli tahviller cazip hale gelirken, düşük faiz ortamı kurumsal tahvillerin de değer kazanmasına neden olabilir. Yatırımcılar, güvenli liman olarak devlet tahvillerine yönelmeye devam edebilir.

5. Kripto varlıklar:

Faiz indirimiyle birlikte doların değer kaybetmesi, kripto varlıkların da değer kazanmasına neden olabilir. Kripto para piyasalarında özellikle Bitcoin gibi büyük varlıklar, FED'in bu gevşek para politikasından olumlu etkilenebilir.

6. Yurt içi piyasalar:

FED'in faiz indirimleri sonrası dolar/TL üzerindeki baskı azalabilir. Yabancı yatırımcıların gelişen piyasalara fon akışı yapması, Borsa İstanbul’a olan ilgiyi artırabilir. Bu da hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketlerin sürmesine katkı sağlayabilir.