Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Göztepe, bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen dört takımdan biri olarak dikkat çekti. İki sezon aradan sonra Süper Lig’e dönen İzmir ekibi, ilk 3 haftada berabere kaldıktan sonra Bodrum FK ve Kayserispor’u rahat bir şekilde mağlup etti. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig'deki ilk 5 maçını kaybetmeyen Göztepe, bu başarısını tekrarladı.

Üç maçta kalesinde gol görmedi

Savunmada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Göztepe, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Kayserispor karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurgularken, ofansif anlamda gelişmeleri gerektiğini ifade etti. "Dinamizm olarak iyi durumdaydık ama potansiyelimizin tamamını henüz sahaya yansıtamadık. Özellikle hücumda daha etkili olmalıyız" dedi.

Kayserispor maçında ilk kez gol sevinci yaşayan Taha, Juan ve Doğan, galibiyette önemli rol oynadı. Göztepe'nin toplamda attığı 8 golün 4'ü savunma oyuncularından gelirken, takımın performansı camia ve taraftarlar arasında büyük umut yarattı.