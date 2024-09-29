Çeşme’de düzenlenen amatör balıkçılığın zirve turnuvası “Big Fish Çeşme 2024” için Fed 10 isimli teknesiyle Çeşme’ye gelen ünlü sanatçı Fedon sezonu Çeşme’de kapattı.

26-29 Eylül tarihleri arasında Çeşme Marina’dan başlatılan yarışma sıcaklığın 32-34 dereceleri bulduğu güneşli bir atmosferde gerçekleşti. Bu yıl 17’inci kez “Yakala Bırak Yaşat” mottosuyla gerçekleşen turnuvaya amatör balıkçılık tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katıldı. Türk ve yabancı bayraklı 50’den fazla tekne ile 300’den fazla amatör balıkçının yer aldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Big Fish Çeşme 2024 organizasyonuna katılan Fedon, yarışma sırasında teknesiyle Çeşme açıklarında seyrederken kendisini görüntüleyen basın objektiflere seslenerek kendisini Çeşme’nin tertemiz sularına bıraktı.

"Yazı ben başlatır ben bitiririm" diyerek suya dalan Fedon, "Kim demiş yaz bitti diye. Çeşme’de hafta sonu mis gibi bir hava var eylülde böyle bir hava ve deniz olurda ben yüzmem mi?" dedi.

Fedon’un sezonu Çeşme’de kapatmasının ardından hafta içi itibariyle havaların soğuyarak deniz sezonunun da sona ereceği öngörülüyor.