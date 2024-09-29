İzmir’de yaşam hakkını savunan aktivistler, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na doğru gerçekleştirilen geniş katılımlı bir yürüyüşte bir araya geldi. Siyasi partilerin de destek verdiği yürüyüş, kentte büyük yankı uyandırdı.

Yaşam hakkı için birleştiler

İzmir'de yaşam hakkı savunucuları, haklarını savunmak için meydanlara indi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, çevre, insan hakları ve hayvan haklarına dikkat çeken pankartlar ve sloganlarla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Aktivistler, "Hayvana, insana ve yeryüzüne özgürlük" sloganları ile yürüdü. Yürüyüş boyunca barışçıl bir atmosfer hakimken, halkın da desteği gözlerden kaçmadı.

Bu anlamlı yürüyüşe İzmir’deki çeşitli siyasi partilerden katılımlar da damga vurdu. Yaşam hakkı savunucularına desteklerini gösterdi.

İzmir halkı destek verdi

Yürüyüş, yalnızca aktivistleri ve siyasi partileri değil, İzmir halkının geniş bir kesimini de bir araya getirdi. Gündoğdu Meydanı’na kadar uzanan yürüyüş boyunca çevredeki insanlar, alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonunda konuşan yaşam hakkı savunucuları, birlik mesajları verdi.