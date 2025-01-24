Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, uzun süren aktif kariyerine son verdiğini açıkladı. 41 yaşında futbolu bırakma kararı alan Melo, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla vedasını duyurdu.

Futbolu bıraktı, minnettarlığını dile getirdi

Felipe Melo, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerinin hayatının en önemli dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Kendisini futbol dünyasına adamış olan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde yer aldığı kulüplere, eski takım arkadaşlarına ve tüm futbolseverlere teşekkür etti.

Futbol kariyerinde unutulmaz başarılara imza attı

Futbola Brezilya'nın Flamengo kulübünde adım atan Felipe Melo, kariyerinde çok sayıda önemli kulüpte forma giydi. Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense gibi kulüplerde mücadele etti.

Özellikle Galatasaray'daki 4 yıllık döneminde büyük bir başarıya imza atan Melo, sarı-kırmızılı takımla tam 8 kupa kazandı. Kariyerinde 721 maça çıkan ve 53 gol atan Felipe Melo, Brezilya Milli Takımı'nda da 19 kez forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.