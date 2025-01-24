Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Konacık Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, zehirlenmiş 4 köpek ve 2 kedi telef oldu. Vatandaşlar, hayvanları zehirleyen sorumluların bir an önce bulunmasını talep etti.

Zehirlenmiş köpekler yolda bulundu

Bodrum'un Konacık Mahallesi Yeni Hastane Yolu civarında, bölgedeki işletmelerde çalışan vatandaşlarca bakılan 2 köpek hareketsiz halde bulundu. Köpeklerin ağızlarından köpükler geldiği fark edilince hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan köpeklerden birini gömerken, diğerini nekroskopi yapılmak üzere alıp incelemeye gönderdi.

Köpeklerin birinin durumu ağır

Bölgede, sahipli bir köpeğin de zehirlenerek veteriner kliniğine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından belediye ekipleri, olay bölgesindeki konteynerleri boşaltıp temizledi.

Zehirlenen hayvanlar için soruşturma başlatıldı

Konacık Sanayi Sitesi ve Gazderesi bölgesinden de bir zehirlenme haberi geldi. Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlar tarafından beslenen 1 köpek ve 2 kedinin telef olduğu, ayrıca Gazderesi'ndeki "Kömür" adlı köpeğin de zehirlenerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Toplamda 4 canın daha zehirlenerek telef olmasının ardından, bölgedeki esnaflar güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hayvan Hakları Komisyonu: "Sorumlular bulunsun"

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Arzu Ayyıldız, olayla ilgili olarak polis ve esnafın sorumluları bulmak için kamera incelemesi yaptığını belirtti. Ayyıldız, "Bu hayvanlar yıllardır burada yaşıyor, kimseye zarar vermemişlerdi. Kimse böyle bir şey yapmaz, sorumlular bir an önce tespit edilip cezalandırılmalı" dedi.