Sarı-kırmızılı takımın eski orta saha oyuncusu, Galatasaray’a bir kaleci önerisinde bulunarak, Güney Amerika’dan bir isim paylaştı. Melo, Galatasaray'ın kalecilik sorununa çözüm olarak Brezilyalı Hugo Souza’yı önerdi.

Felipe Melo’dan Teknik Direktörlük Hayali ve Futbol Kariyerine Dair Açıklamalar

Felipe Melo, İstanbul'a gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a olan bağlılığını vurguladı. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemin hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Melo, “Galatasaray’ın teknik direktörü olmak, benim en büyük hayallerimden biri” dedi. Ayrıca, eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti:

“Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir baba gibiydi. Benim için önce Allah, sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir.”

Melo’nun Futbolu Bırakması ve Gelecek Planları

Melo, futbolu ne zaman bırakacağına dair bir soru üzerine, "Bir yıl daha sahada olmayı planlıyorum" diyerek, futbol kariyerine devam edeceğini açıkladı. Brezilyalı yıldız, kariyerinin son döneminde nasıl bir plan izleyip izlemeyeceğiyle ilgili ise net bir şey söylemedi, ancak saha içinde bir yıl daha mücadele etmeyi düşündüğünü belirtti.

Galatasaray’a Kaleci Önerisi: Hugo Souza

Melo, Galatasaray’a kaleci önerisi konusunda ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Brezilya futbolundan bir isim veren Melo, “Birçok kaleci var Brezilya’da. Bir isim vermem gerekirse Corinthians’ta forma giyen Hugo Souza’yı önerebilirim” diyerek, Galatasaray’ın kaleci arayışına dikkat çekti. Melo’nun önerisi, sarı-kırmızılı yönetimin dikkatini çekebilir.

Felipe Melo’nun Galatasaray Kariyeri

Felipe Melo, 2011 yılında Galatasaray’a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı formayla 153 maçta görev almıştır. Orta saha oyuncusu, 18 gol ve 12 asistle önemli katkılar sağlarken, 8 kez kupa sevinci yaşadı. Melo, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası zaferiyle kulübe büyük başarılar kazandırdı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulüp için unutulmaz bir figür olmaya devam ediyor.