Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, merkez mahalle muhtarlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Atapark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Yalım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sevinç Yazgan ve yönetim ekibi katıldı.

Toplantıda, Uşak’taki yeni projeler ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yalım, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çözüm önerilerinin değerlendirildiği bu toplantıların önemine dikkat çekerek, güçlü bir iş birliği ile Uşak’ı daha güzel bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.