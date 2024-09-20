Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi geri sayım sürerken sarı kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''Kilit oyuncu Barış Alper olacak''

Galatasaray'ın en etkili oyuncularından birisi olarak gördüğü Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Felipe Melo," Barış Alper bu takım için çok önemli. Osimhen ne kadar ses getiren bir oyuncu olarak da gözükse de benim favorilerimin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak'' diye konuştu.

''Toreira ile kıyaslanmam doğru değil''

''Lucas Toreira ile kıyaslanmam doğru değil. Çünkü farklı tip oyuncularız. Galatasaray'da ki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında.

''Selçuk İnan ile tarihin en önemli ikilisiydik''

''Galatasaray'ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk - Melo ikilisi totalde 40 gole yakın katkıda bulundu. Tarihin en önemli ikilisiydik diyebilirim."

''Rio'da bir aslan var''

"Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum. En büyük Cimbom!"