Fenerbahçe, Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Livakovic’in sakatlığı ve Ba’nın kırmızı kartı dikkat çekti.

2. dakikada Başakşehir'in Crespo ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe'de 27. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz, sağına çekip vuruşunu yaptı. Top, kalecinin solundan direğe çarpıp auta gitti.

Maçın 32. dakikasında Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

38. dakikada Fenerbahçe savunmasının yıldız ismi Çağlar Söyüncü, rakip kaleye kafa vuruşu yaptı. Ancak Başakşehir kalecisi Deniz, uzanarak topu son anda kurtarmayı başardı.

Dzeko’dan kritik gol: Fenerbahçe öne geçti

İlk yarının 42. dakikasında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, takımını öne geçiren golü kaydetti. Dzeko'nun bu golü, Fenerbahçe'nin devreyi 1-0’lık üstünlükle kapatmasını sağladı.

Başakşehir’de Ba kırmızı kart gördü

Devrenin son dakikalarında, Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba, Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu olay, maçı gerilimli hale getiren bir diğer önemli an oldu.

Fenerbahçe, bu golle ve Ba’nın kırmızı kartla oyundan atılmasından sonra moral bulmuş gibi gözükürken, Başakşehir ise eksik oyuncu ile ikinci yarıya çıkacak.