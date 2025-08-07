Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk resmi sınavında Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir viraja girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk olan sarı-lacivertliler, 90+1’de yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Turun kaderi, 12 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanşta belirlenecek.

Mourinho’lu Fenerbahçe ilk sınavda kayıp

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Hollanda’da çıktı. De Kuip Stadı’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, 19. dakikada Timber’in golüyle geriye düştü. 86. dakikada Sofyan Amrabat’ın ceza sahası dışından attığı enfes golle eşitlik sağlansa da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Hadj Moussa, Feyenoord’a galibiyeti getirdi.

Mücadelenin öne çıkan anlarından biri, Feyenoord’un 18. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Steijn’in kafa vuruşunu Fred’in çizgiden çıkarmasıydı. Ancak yalnızca bir dakika sonra Timber’ın şutu, Mert Müldür’e çarpıp ağlarla buluşarak ev sahibini öne geçirdi. Fenerbahçe, maç boyunca birçok pozisyonda etkili olmaya çalışsa da aradığı fırsatları değerlendirmekte zorlandı.

Amrabat’tan klas gol, Moussa’dan kritik darbe

Sarı-lacivertliler, 86. dakikada umutlandı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Amrabat, kaleye gönderdiği sert şutla skora denge getirdi. Ancak 90+1. dakikada Moussa’nın attığı gol tüm planları altüst etti. Fenerbahçe, uzatmalarda yediği bu golle İstanbul’daki rövanşa 2-1’lik dezavantajla çıkacak.

Yeni transferler sahada

Mourinho, Feyenoord karşısında Archie Brown'u ilk 11’de sahaya sürerken, Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede tuttu. Milan Skriniar ise savunmada Jayden Oosterwolde ile birlikte görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni forveti Youssef En-Nesyri ise ilk resmi maçına çıktı.

Taraftardan tam destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Hollanda’daki zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa’nın dört bir yanından gelen binlerce sarı-lacivertli, tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya anlamlı mesajlar taşıyan tişörtlerle çıktı. “İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun” ve “Birleşen sesler sessizliği bozar” yazılı tişörtlerle Gazze’ye destek verildi. Tribünlerden bu hareket alkışlarla karşılık buldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş karşılaşması 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe’nin bu turu geçmesi halinde play-off turunda Nice – Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı bildirildi.