İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla 200 milyon liralık yatırımla kapsamlı bir çalışma başlattı. Proje kapsamında, Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde hem yağmur suyu hem de içme suyu hatları yenileniyor.

2026’nın başında tamamlanacak

İZSU’nun yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla, yağışlı dönemlerde yaşanan su taşkınları önlenecek ve ilçeye temiz, kesintisiz içme suyu sağlanacak. Çalışmaların 2026 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda 3 mahallede hem yağmur suyu hem de içme suyu altyapısı baştan sona yenileniyor.

Yağmur suları kanalizasyondan ayrılıyor

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yağmur sularının kanalizasyon sisteminden ayrılarak ayrı bir hatta yönlendirildiğini belirten Yapıcı, şöyle konuştu:

“Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde yağmur suyu hatlarının kanalizasyonla birleşik olması, yoğun yağışlarda taşkınlara neden oluyordu. 4 bin 850 metre yağmur suyu hattı, 420 metre sıra ızgara ve 485 adet tekli ızgara imalatı gerçekleştiriyoruz. Bu yeni sistemle yağmur sularını güvenli bir şekilde toplayıp tahliye edeceğiz. Böylece hem taşkınlar bitecek hem de kanalizasyon hatlarının yükü hafifleyecek.”

İçme suyu hatları tamamen yenileniyor

Projenin ikinci ayağında, eski içme suyu borularının yerine yüksek basınca dayanıklı borular döşeniyor. Yapıcı, toplam 8 bin 600 metrelik yeni isale hattı yapılacağını ve bu sayede geçmişte yaşanan patlaklar, su kaçakları ve kesintilerin sona ereceğini açıkladı.

“Zor bölgelerdeki geçişler de yeniden planlanarak erişilebilir hale getiriliyor. Bu çalışmalar sadece bugünü değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlandı. İZSU olarak, yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz.”