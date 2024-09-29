Fenerbahçe Antalyaspor Maçında 2 0’Lık Galibiyet

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle namağlup serisini devam ettirdi. Tadic’in etkileyici performansı ve Thalisson’un kendi kalesine attığı gol, Sarı Lacivertliler’e 3 puanı getirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Antalya Stadyumu’ndaki mücadele, Sarı Lacivertliler’in üstün performansıyla sona erdi. Zorlu maçta teknik direktör Jose Mourinho’nun doğru hamleleri ve oyuncuların bireysel yetenekleri galibiyeti getirdi.

Maçtan önemli anlar

Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar sonuçsuz kalırken, ikinci yarı Fenerbahçe’nin baskılı oyunuyla başladı. 49. dakikada Antalyasporlu Samudio’nun şutu savunmaya çarpıp kornere çıkarken, Antalya ekibi gol yollarında etkili olamadı.

63. dakikada Fred’in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya bıraktığı Dusan Tadic, sağ çaprazdan şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Fenerbahçe’yi öne geçiren an olarak kayıtlara geçti. Tadic, takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

81. dakikada Fenerbahçe sol kanattan Kostic’in yaptığı ortaya Thalisson ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi ve Fenerbahçe’nin galibiyetini perçinledi.

Mourinho'dan doğru hamleler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle oyunun gidişatını değiştirdi. Kostic ve Fred’in oyuna girmesi, takımın hücum gücünü artırdı. Özellikle Tadic ve Dzeko’nun uyumu dikkat çekerken, Mourinho’nun stratejik hamleleri galibiyette kilit rol oynadı.

Antalyaspor mücadele etti ancak yetmedi

Antalyaspor, Alex de Souza yönetiminde sahaya iyi bir enerji koysa da Fenerbahçe’nin savunmasını geçmekte zorlandı. Samudio ve Djenepo’nun çabalarına rağmen Antalya ekibi hücumda etkisiz kaldı. Thalisson’un kendi kalesine attığı gol ise Antalyaspor’un şanssızlığını gözler önüne serdi.

Maçın kadroları ve istatistikler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Kostic dk.46), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 46), Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin (Becao dk. 69), Edin Dzeko (En Nesyri dk. 79)

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Amar dk. 74), Thalisson, Güray Vural, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk.51), Petrusenko (Safuri dk.82), Kaluzinski (Gaich dk. 74), Townsend (Van de Streek dk. 74), Djenepo, Samudio