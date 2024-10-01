Süper Lig'de Antalyaspor karşısında elde ettiği 3 puana rağmen, Fenerbahçe hakem yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları içeren bir dosya hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye iletecek.

"Bu konuda detaylı bir açıklama yapacağız"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert bir şekilde eleştirerek, "Federasyonumuza güveniyoruz, niyetleri gayet iyi. Ancak bugün olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Özellikle VAR kararlarının tutarsızlığı dikkat çekiyor. İki gün içinde bu konuda detaylı bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye taşıyacağı başlıca pozisyonlar şunlar:

Szymanski'nin Pozisyonu: Topun çizgiyi geçip geçmediği net değil. Geçmediğine dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekiliyor.

Dzeko'nun Penaltı Pozisyonu: beIN Trio ekibine göre Dzeko'ya yapılan hareket penaltıydı, ancak VAR çağırmadı ve Dzeko aleyhine 'el' kararı verildi.

Saint Maximin'in Pozisyonu: Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda, rakip oyuncu Güray'ın mutlak gol pozisyonunu engellemesi sebebiyle direkt kırmızı kart görmesi gerektiği savunuluyor.

Thalisson-Tadic Pozisyonu: Thalisson’un Tadic’e karşı yaptığı hareketin, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarı kart ve kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği belirtiliyor.

VAR Kararlarının Süresi: Diğer takımların pozisyonlarının VAR’da uzun süre incelenirken, Dzeko’nun pozisyonunda sadece 5 saniyede ofsayt kararı çıkmasının garip olduğu dile getirildi.

Maçın ardından Edin Dzeko, bir penaltısının ve golünün verilmemesi üzerine, "Hakemin neden doğru karar vermediğini, VAR’ın neden devreye girmediğini anlamıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde hazırlayacağı dosyayı TFF'ye sunarak, Antalyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarına dikkat çekecek.