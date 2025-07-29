Köyceğiz’de kick boks heyecanı madalya töreniyle sona erdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kick boks şampiyonası, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında organize ettiği turnuva, Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sporcular ter döktü, madalyalar sahiplerini buldu

Müsabakalarda farklı yaş gruplarından sporcular, başarı elde etmek için ringe çıktı. Karşılaşmalar boyunca fair-play kurallarına uygun ve çekişmeli mücadeleler yaşandı. Seyirciler ve antrenörler de sporculara tribünlerden destek verdi.

Kaymakam Kumcu’dan sporculara destek

Müsabakaları takip eden Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Kaymakam Kumcu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin spora yönelmesi ve bu tür etkinliklerle kendilerini geliştirmeleri son derece önemli. Tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, emeği geçen organizasyon ekibine teşekkür ediyorum."

15 Temmuz anısına özel etkinlikler devam ediyor

Şampiyona, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen sportif etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spor yoluyla milli bilinç kazanmalarını amaçlayan benzer etkinlikleri yıl boyunca sürdüreceğini açıkladı.

Kick boks şampiyonası, hem genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine hem de ilçede spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.