Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Bartuğ Elmaz ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Bartuğ Elmaz Beerschot’a transfer oluyor

Fenerbahçe, Belçika ekibi Beerschot’a transfer olacak Bartuğ Elmaz ile ilgili resmi açıklamayı yaptı. Beerschot Başkanı Selahattin Baki, Bartuğ’un transferinin kesinleştiğini duyurdu. Genç oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 4 resmi maça çıkmış ve toplamda 136 dakika sahada kalmıştı. Bartuğ, bu maçlarda 1 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Bartuğ Elmaz’ın Beerschot’a transferi, kulüp için önemli bir ayrılık olarak kayda geçiyor. Takımdan ayrılacak diğer oyuncular ve gelecek transferlerle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.