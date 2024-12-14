Yangın, Bozkır ilçesinin Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı evde gece saat 03.00 civarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Cansız bedeni bulundu

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, evin içerisinde Mustafa Deniz’in cansız bedeni bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.