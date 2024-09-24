Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi ve Fenerbahçe, rakibine 41 sayı fark attı.

Maç öncesi saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski basketbolcu Asım Pars anısına, karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Pars, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biriydi ve onun anısına yapılan bu saygı duruşu, spor camiasında duygusal anlar yaşattı.

Fenerbahçe’nin etkili performansı

Maçın ilk yarısında 51-34’lük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da tempoyu düşürmeden oynadı ve maçı 107-66’lık net bir skorla tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 16 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Boban Marjanovic 15, kaptan Melih Mahmutoğlu ise 14 sayı ile galibiyete önemli katkı sundu.